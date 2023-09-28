Третья бригада показала штурм позиций рф под Андреевкой

https://racurs.ua/n187741-tretya-brigada-pokazala-shturm-poziciy-rf-pod-andreevkoy-video.html

Ракурс

Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України показала, як її воїни заходили на позиції окупаційної армії росії під Андріївкою на Донеччині. Українські штурмові групи закріпилися у відбитих в загарбників бліндажах й зібрали БК та трофеї. Далі наші воїни висунулися штурмувати позиції рф в лісосмузі.

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Відеозапис було зроблено камерою GoPro бійців другої роти другого механізованого батальйону бригади.

Сьогодні ж прес-служба бригади оприлюднила продовження наступальної операції — вже на вулицях населеного пункту, де у взаємодії підрозділи Третьої штурмової бригади просувалися углиб окупованого селища.