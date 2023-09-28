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Ракурс
Третья бригада показала штурм позиций рф под Андреевкой

Третья бригада показала штурм позиций рф под Андреевкой (ВИДЕО)

28 сен 2023, 18:58
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Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України показала, як її воїни заходили на позиції окупаційної армії росії під Андріївкою на Донеччині. Українські штурмові групи закріпилися у відбитих в загарбників бліндажах й зібрали БК та трофеї. Далі наші воїни висунулися штурмувати позиції рф в лісосмузі.


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Відеозапис було зроблено камерою GoPro бійців другої роти другого механізованого батальйону бригади.

Сьогодні ж прес-служба бригади оприлюднила продовження наступальної операції — вже на вулицях населеного пункту, де у взаємодії підрозділи Третьої штурмової бригади просувалися углиб окупованого селища.

Як вступали у ближні бої з противником, зачищали ворожі нори, окопи й підвали, а кожен рух штурмовиків супроводжували ворожі артилерійські обстріли, — йдеться у повідомленні.

Источник: Ракурс


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