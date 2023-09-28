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Третя бригада показала штурм позицій рф під Андріївкою
Третя бригада показала штурм позицій рф під Андріївкою (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n187741-tretya-brygada-pokazala-shturm-pozyciy-rf-pid-andriyivkou-video.htmlРакурс
Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України показала, як її воїни заходили на позиції окупаційної армії росії під Андріївкою на Донеччині. Українські штурмові групи закріпилися у відбитих в загарбників бліндажах й зібрали БК та трофеї. Далі наші воїни висунулися штурмувати позиції рф в лісосмузі.
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Відеозапис було зроблено камерою GoPro бійців другої роти другого механізованого батальйону бригади.
Сьогодні ж прес-служба бригади оприлюднила продовження наступальної операції — вже на вулицях населеного пункту, де у взаємодії підрозділи Третьої штурмової бригади просувалися углиб окупованого селища.
Як вступали у ближні бої з противником, зачищали ворожі нори, окопи й підвали, а кожен рух штурмовиків супроводжували ворожі артилерійські обстріли, — йдеться у повідомленні.
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