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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 жовтня, здійснили чергову масовану атаку безпілотниками по Україні.
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На жаль, сталося влучання у промислову інфраструктуру в Умані. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
У результаті виникли пожежі на складських приміщеннях. Зокрема, де зберігалось зерно, — зазначив Табурець. — Попередньо постраждала одна людина. Вона доправлена до лікарні.
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