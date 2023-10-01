Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского авиаудара по Умани, фото: Игорь Табурец

Рашисты ударили по складам с зерном в Умани, вспыхнул пожар (ФОТО)

1 окт 2023, 10:56
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 жовтня, здійснили чергову масовану атаку безпілотниками по Україні.


.

На жаль, сталося влучання у промислову інфраструктуру в Умані. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

У результаті виникли пожежі на складських приміщеннях. Зокрема, де зберігалось зерно, — зазначив Табурець. — Попередньо постраждала одна людина. Вона доправлена до лікарні.

У прес-службі ДСНС зазначають, що рятувальники приборкували полумʼя на загальні площі понад 3 тис. кв. м. До боротьби з вогнем залучалися 11 одиниць техніки та 52 рятувальники.

Наслідки російського авіаудару по Умані, фото: Ігор Табурець

Наслідки російського авіаудару по Умані, фото: Ігор Табурець

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров