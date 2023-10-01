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Ракурс
Последствия российского обстрела Дружбы, фото: Оперативное командование «Север»

Рашисты обстреляли город на Сумщине, ранена женщина (ФОТО)

1 окт 2023, 14:29
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Російські загарбники обстріляли місто Дружба Шосткинського району Сумської області.


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В результаті сталося займання низки будівель. Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомляється у Telegram-каналі Оперативного командування «Північ».

Попередньо, поранена місцева жінка. На даний час вона перебуває у лікарні, — вказано в повідомленні.

Прес-служба Сумської ОВА сьогодні вранці повідомила, що рашисти вночі та вранці здійснили три обстріли населених пунктів та прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 10 вибухів. Тоді повідомлялося, що обстрілів зазнали Середино-Будська та Краснопільська громади:

  • по Середино-Будській громаді ворог бив зі ствольної артилерії (п'ять вибухів).
  • по Краснопільській громаді було здійснено мінометний обстріл (п'ять вибухів).

Наслідки російського обстрілу Дружби, фото: Оперативне командування «Північ»

Источник: Ракурс


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