Улучшенная версия Bayraktar Akinci. Фото:

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Ракурс

Покращена версія ударного безпілотника Bayraktar TB2 може з’явитися на озброєнні ЗСУ.

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Питання про поставки Україні моделей Bayraktar Akincі перебуває в процесі. Українські військові вже добре знаються на дронах турецького виробництва. Про це генеральний директор компанії Baykar Халук Байрактар заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За його словами, виробник «Байрактарів» постачає українським Силам оборони безпілотники Bayraktar TB2, які відомі серед українців. А в Україні є компанія з 50 осіб, які підтримують ескадрилью.

У нас є необхідні для цього дозволи. Тому ми можемо повністю виробляти Bayraktar TB2, а не збирати його. Також тут ми можемо повністю виробляти Bayraktar Akincі. На це ми маємо дозволи від нашого уряду, що демонструє, наскільки ми наблизилися до втілення, — зазначив він.

Нагадаємо, компанія Baykar із Туреччини, яка відома виробництвом ударних безпілотників Bayraktar TB2, інвестує в три проекти в Україні 100 млн дол. Зокрема, на заводі з виробництва БПЛА працюватимуть щонайменше 500 робітників.

Джерело: «Радіо Свобода»