Ракурсhttps://racurs.ua/
Враг сбросил две авиабомбы на Берислав. Фото: ОВА
Враг атаковал Берислав и два села на Херсонщине, есть погибший и раненаяhttps://racurs.ua/n187843-vrag-atakoval-berislav-i-dva-sela-na-hersonschine-est-pogibshiy-i-ranenaya.htmlРакурс
Російські окупанти обстріляли місто Берислав та ще села в Херсонській області.
.
Близько 16.501 жовтня російська авіація скинула дві керовані авіабомби на житловий квартал Берислава. Вибух зруйнував гаражні приміщення, а вибухова хвиля вибила вікна у корпусах медичного закладу та житлових будинках. Крім того, був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила в Telegram.
Також ворог вів вогонь з артилерії по інших населених пунктах. У селі Тягинка внаслідок обстрілу загинув чоловік 1980 року народження, який знаходився на подвірʼї будинку. А в селі Веселе постраждала 63-річна жінка, яку госпіталізували з травмами кінцівок та контузією.
В Офісі генерального прокурора додали, що близько 16.10 російські військові здійснили артилерійський обстріл одного із сіл у Бериславському районі, внаслідок чого загинув місцевий житель.
Бериславська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 43 (порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 1 жовтня російські загарбники обстріляли місто Дружба Шосткинського району Сумської області. Внаслідок обстрілів сталося займання низки будівель, поранення дістала місцева мешканка.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...