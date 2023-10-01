Ворог скинув дві авіабомби на Берислав. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n187843-vorog-atakuvav-beryslav-ta-dva-sela-na-hersonschyni-ie-zagyblyy-ta-poranena.html

Ракурс

Російські окупанти обстріляли місто Берислав та ще села в Херсонській області.

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Близько 16.501 жовтня російська авіація скинула дві керовані авіабомби на житловий квартал Берислава. Вибух зруйнував гаражні приміщення, а вибухова хвиля вибила вікна у корпусах медичного закладу та житлових будинках. Крім того, був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила в Telegram.

Також ворог вів вогонь з артилерії по інших населених пунктах. У селі Тягинка внаслідок обстрілу загинув чоловік 1980 року народження, який знаходився на подвірʼї будинку. А в селі Веселе постраждала 63-річна жінка, яку госпіталізували з травмами кінцівок та контузією.

В Офісі генерального прокурора додали, що близько 16.10 російські військові здійснили артилерійський обстріл одного із сіл у Бериславському районі, внаслідок чого загинув місцевий житель.

Бериславська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 43 (порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 1 жовтня російські загарбники обстріляли місто Дружба Шосткинського району Сумської області. Внаслідок обстрілів сталося займання низки будівель, поранення дістала місцева мешканка.