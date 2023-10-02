В Киеве состоится неформальное заседание Совета министров ЕС по иностранным делам

Жозеп Боррель, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n187854-v-kieve-sostoitsya-neformalnoe-zasedanie-soveta-ministrov-es-po-inostrannym-delam.html

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У Києві сьогодні, 2 жовтня, відбудеться неформальне засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ. Прибуття до Києва міністрів закордонних справ країн ЄС є демонстрацією зобов’язань Євросоюзу у продовженні підтримки України в боротьбі проти російської збройної агресії.

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Про це під час спільного підходу до преси разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві розповів Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє агентство «Укрінформ».

Сьогодні міністри закордонних справ ЄС прибувають у Київ. Такого роду зустрічі відбуваються неформально, тому що вони є політичними дебатами високого рівня й не мають на меті досягнення якихось конкретних висновків або рішень, — зазначив Боррель.

За його словами, такі зустрічі є певного роду «мозковим штурмом», який проводять, щоб «поглянути на ситуацію навколо цієї війни проти України» та зважити, як ЄС буде підтримувати Україну.

Ми розглянемо знову мирну формулу Зеленського, щоб отримати більше підтримки по усьому світу, — зазначив Боррель.

Також Боррель подякував українській стороні за можливість взяти участь у подіях із вшанування українських захисників, котрі відбулися вчора, 1 жовтня.

Джерело: «Укрінформ»