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Обличители коррупции — ВАКС впервые выплатит вознаграждение за сданного взяточникаhttps://racurs.ua/n187863-oblichiteli-korrupcii-vaks-vpervye-vyplatit-voznagrajdenie-za-sdannogo-vzyatochnika.htmlРакурс
Антикорупційний суд вперше виплатить винагороду викривачу корупції. Ця сума складатиме 13 млн грн.
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Три роки тому Євген Шевченко повідомив про те, що ексміністр екології Микола Злочевський надав хабар у розмірі 6 млн дол. керівництву антикорупційних органів.
Посередником був колишній перший заступник начальника податкової Києва Микола Ільяшенко.
Сьогодні суд ухвалив вирок щодо експосадовця податкової — йому призначили 3 роки умовно. Також чоловік має перерахувати 50 млн грн на ЗСУ.
У результаті всі обвинувачені отримали обвинувальні вироки та судимості, але ніхто не сів до в’язниці. Водночас справа принесла близько 1 млрд грн на потреби військових, повідомляє Центр протидії корупції.
Колегія суддів зрештою ухвалила рішення про те, що роль викривача в цьому кримінальному провадженні є вирішальною.
Враховуючи, що викриття злочину відбулась три роки тому і курс за цей час суттєво просів, то у підсумку я маю отримати не 500 тис. дол., а «лише» 350 тис., — пише Євген Шевченко.
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