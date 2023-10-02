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Ракурс

Обличители коррупции — ВАКС впервые выплатит вознаграждение за сданного взяточника

2 окт 2023, 16:27
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Антикорупційний суд вперше виплатить винагороду викривачу корупції. Ця сума складатиме 13 млн грн.


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Три роки тому Євген Шевченко повідомив про те, що ексміністр екології Микола Злочевський надав хабар у розмірі 6 млн дол. керівництву антикорупційних органів.

Посередником був колишній перший заступник начальника податкової Києва Микола Ільяшенко.

Сьогодні суд ухвалив вирок щодо експосадовця податкової — йому призначили 3 роки умовно. Також чоловік має перерахувати 50 млн грн на ЗСУ.

У результаті всі обвинувачені отримали обвинувальні вироки та судимості, але ніхто не сів до в’язниці. Водночас справа принесла близько 1 млрд грн на потреби військових, повідомляє Центр протидії корупції.

Колегія суддів зрештою ухвалила рішення про те, що роль викривача в цьому кримінальному провадженні є вирішальною.

Враховуючи, що викриття злочину відбулась три роки тому і курс за цей час суттєво просів, то у підсумку я маю отримати не 500 тис. дол., а «лише» 350 тис., — пише Євген Шевченко.

Источник: Ракурс


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