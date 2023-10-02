Уранці він заявив, що за останні кілька днів росіяни збільшили кількість атак на півдні вдвічі.

Зараз тривають активні бойові дії. Ворог намагається повернути втрачені позиції в районі Роботиного. Якщо говорити про зону відповідальності ОСУВ «Таврія» загалом, то ворог збільшив свій тиск, — сказав Штупун.

За його словами, окупанти намагалися відновити втрачене положення біля Авдіївки, тиснути на Мар’їнку та покращити обстановку в районі Вербового, Новоселівки і Степового у Запорізькій області.

Якщо статистично порівнювати, то кількість боєзіткнень зросла маже у два рази, — підкреслив речник.

На південь від звільненого Роботиного триває запекла боротьба за польові укріплення. Дослідники Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська проводять тактичні контратаки в районі Роботиного як частину своєї «глибокої оборони» проти українських наступальних операцій на заході Запорізької області.

При цьому, кажуть експерти, ситуація на південь від Роботиного нестабільна, оскільки деякі тактично важливі польові укріплення кілька разів переходили з рук в руки, тактична ситуація в цьому районі є складною і динамічною.