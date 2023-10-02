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Ракурс
Польша отремонтировала первые украинские танки Leopard 2

Польша отремонтировала первые украинские танки Leopard 2 (ФОТО)

2 окт 2023, 19:33
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Україна отримала від Польщі партію відремонтованих танків Leopard 2, повідомляє Polska Grupa Zbrojeniowa.


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У компанії показали фото відремонтованих танків і додали, що триває ремонт іншої техніки.

Відправлена до Польщі техніка отримала поломки або була виведена з ладу в ході боїв на півдні під час наступальної операції.

Розгортання сервісного центру з обслуговування західної бронетехніки у Польщі зіткнулось з низкою конфліктів між організаторами — німецькими збройовими компаніями Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann (KMW) та польською Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ).

Польща відремонтувала перші українські танки Leopard 2

Через це відкриття центру обслуговування пошкоджених українських Leopard 2 було відтерміновано з травня аж на кінець липня.

Польща відремонтувала перші українські танки Leopard 2

Крім того, в рамках підписаної угоди між компанією Polska Grupa Zbrojeniowa та українським концерном «Укробронпром», польська оборонна промисловість опанувала ремонт радянської бронетехніки.

Зокрема, у квітні на польському бронетанковому заводі Bumar-Łabędy розпочали роботи з ремонту танків Т-64.

Источник: Ракурс


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