Польща відремонтувала перші українські танки Leopard 2

https://racurs.ua/ua/n187873-polscha-vidremontuvala-pershi-ukrayinski-tanky-leopard-2-foto.html

Ракурс

Україна отримала від Польщі партію відремонтованих танків Leopard 2, повідомляє Polska Grupa Zbrojeniowa.

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У компанії показали фото відремонтованих танків і додали, що триває ремонт іншої техніки.

Відправлена до Польщі техніка отримала поломки або була виведена з ладу в ході боїв на півдні під час наступальної операції.

Od ponad roku, poprzez spółkę celową PGZ Sevice Orel, działamy w ramach wypracowanych ze stroną ukraińską relacji, serwisując tam na miejscu, blisko linii frontu, sprzęt ciężki. To jasno dowodzi, że naszym priorytetem jest realna pomoc walczącym żołnierzom �� pic.twitter.com/IZPTs1hBHs — Polska Grupa Zbrojeniowa�� (@PGZ_pl) October 2, 2023

Розгортання сервісного центру з обслуговування західної бронетехніки у Польщі зіткнулось з низкою конфліктів між організаторами — німецькими збройовими компаніями Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann (KMW) та польською Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ).

Через це відкриття центру обслуговування пошкоджених українських Leopard 2 було відтерміновано з травня аж на кінець липня.

Крім того, в рамках підписаної угоди між компанією Polska Grupa Zbrojeniowa та українським концерном «Укробронпром», польська оборонна промисловість опанувала ремонт радянської бронетехніки.

Зокрема, у квітні на польському бронетанковому заводі Bumar-Łabędy розпочали роботи з ремонту танків Т-64.