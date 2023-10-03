ВСУ отбили позиции под Роботиным – ISW

https://racurs.ua/n187882-vsu-otbili-pozicii-pod-robotinym-isw.html

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Збройні сили України повернули контроль над системою окопів на південний захід від Роботиного Запорізької області. Про це пише американський «Інститут вивчення війни».

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Аналітики ISW вказали, що українські сили відбили ці позиції десь між 12 і 17 вересня і зараз їх утримують.

На їхню думку, українські війська незначно просунулися в районі кордону Донецької і Запорізької областей та поблизу Бахмута.

Окупаційна армія росії 2 жовтня продовжила наступ на лінії Авдіївка-Донецьк і просунулася вперед. Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що наші воїни відбили російські атаки на схід від Степового та поблизу Авдіївки, Кераміка, Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки), Мар’їнки (на західній околиці міста Донецьк) і Новомихайлівки (36 км на південний захід від Авдіївки).

Нагадаємо, 1 жовтня ISW назвав ситуацію на південь від Роботиного нестабільною, тактично складною і динамічною, оскільки важливі польові укріплення кілька разів переходили з рук в руки.