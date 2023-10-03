Словакия обвинила россию во вмешательстве в выборы

https://racurs.ua/n187885-slovakiya-obvinila-rossiu-vo-vmeshatelstve-v-vybory.html

Ракурс

Словаччина звинуватила росію у втручанні в вибори, що відбулися минулими вихідними і на яких переміг популіст Роберт Фіцо, одна з передвиборчих тез котрого — припинити військову допомогу Україні.

.

Про це пише AFP.

Звинувачення у втручанні москви у процес волевиявлення пролунали після висловлювань директора Служби зовнішньої розвідки москви, який стверджував, що проукраїнська центристська партія «Прогресивна Словаччина» є «проксі США». Зрештою, «Прогресивна Словаччина», посіла друге місце з 18% голосів проти 23% у Smer-SD Фіцо.

Ми вважаємо таку навмисно поширену дезінформацію неприпустимим втручанням рф у виборчий процес у Словацькій Республіці, — йдеться у заяві МЗС Словаччини.

Зовнішньополітичне відомство вчора викликало співробітника російського посольства та закликало москву «припинити дезінформаційну діяльність, спрямовану проти Словаччини».

Під час виборчої кампанії 59-річний Фіцо пообіцяв, що Словаччина, яка є членом НАТО, не надішле Україні «жодного боєприпасу», і закликав до кращих відносин з рф.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Вашингтон «перебуває в тісному контакті з нашими словацькими колегами щодо цього питання».

Раніше того ж дня ліберальна президент Словаччини Зузана Чапутова доручила Фіцо сформувати новий уряд, наголосивши на необхідності поважати результати демократичних виборів.

Нагадаємо, партія Фіцо отримала 42 місця в парламенті на 150 місць і тепер має знайти партнерів по коаліції, щоб сформувати уряд більшості. Фіцо сказав, що «Словаччина і люди в Словаччині мають більші проблеми, ніж Україна».