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Украинская ПВО сбила "Искандер-К" и 29 из 31-го "Шахеда"

Украинская ПВО сбила «Искандер-К» и 29 «Шахедов»

3 окт 2023, 09:40
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Окупаційна армія росії минулої ночі атакувала Україну 31-м баражуючим боєприпасом Shahed та крилатою ракетою «Іскандер-К», 30 повітряних цілей вдалося збити.


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Про це вранці 3 жовтня повідомили Повітряні сили Збройних сил України та голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Загарбники запустили «Шахеди» з мису Чауда, а ракету «Іскандер-К» — з району Джанкоя в тимчасово окупованому Криму.

Повітряні сили збили крилату ракету і 29 ворожих безпілотників.

У південних та східних областях працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, підрозділи мобільних вогневих груп. Цілі знищувались у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід» у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей, − йдеться у повідомленні ПС.

Водночас Кім додав, що 16 ворожих дронів-камікадзе збили над Миколаївською областю.

Источник: Ракурс


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