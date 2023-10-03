Украинская ПВО сбила "Искандер-К" и 29 из 31-го "Шахеда"

https://racurs.ua/n187886-ukrainskaya-pvo-sbila-iskander-k-i-29-shahedov.html

Ракурс

Окупаційна армія росії минулої ночі атакувала Україну 31-м баражуючим боєприпасом Shahed та крилатою ракетою «Іскандер-К», 30 повітряних цілей вдалося збити.

.

Про це вранці 3 жовтня повідомили Повітряні сили Збройних сил України та голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Загарбники запустили «Шахеди» з мису Чауда, а ракету «Іскандер-К» — з району Джанкоя в тимчасово окупованому Криму.

Повітряні сили збили крилату ракету і 29 ворожих безпілотників.

У південних та східних областях працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, підрозділи мобільних вогневих груп. Цілі знищувались у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід» у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей, − йдеться у повідомленні ПС.

Водночас Кім додав, що 16 ворожих дронів-камікадзе збили над Миколаївською областю.