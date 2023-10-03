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Українська ППО збила “Іскандер-К” і 29 з 31-го “Шахеда”
Українська ППО збила «Іскандер-К» і 29 «Шахедів»https://racurs.ua/ua/n187886-ukrayinska-ppo-zbyla-iskander-k-i-29-shahediv.htmlРакурс
Окупаційна армія росії минулої ночі атакувала Україну 31-м баражуючим боєприпасом Shahed та крилатою ракетою «Іскандер-К», 30 повітряних цілей вдалося збити.
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Про це вранці 3 жовтня повідомили Повітряні сили Збройних сил України та голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Загарбники запустили «Шахеди» з мису Чауда, а ракету «Іскандер-К» — з району Джанкоя в тимчасово окупованому Криму.
Повітряні сили збили крилату ракету і 29 ворожих безпілотників.
У південних та східних областях працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, підрозділи мобільних вогневих груп. Цілі знищувались у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід» у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей, − йдеться у повідомленні ПС.
Водночас Кім додав, що 16 ворожих дронів-камікадзе збили над Миколаївською областю.
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