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Украинские Су-24М в 2022 году залетели вглубь территории рф и ударили по нефтебазе
Украинские Су-24М в 2022 году залетели вглубь территории рф и ударили по нефтебазеhttps://racurs.ua/n187889-ukrainskie-su-24m-v-2022-godu-zaleteli-vglub-territorii-rf-i-udarili-po-neftebaze.htmlРакурс
Бомбардувальники Повітряних сил Збройних сил України Су-24М торік залетіли на 50 км углиб території країни-агресора росії та завдали удару по нафтосховищу в Брянській області.
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Про це повідомив 3 жовтня фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
Слідком рф звинуватив командира 7-ї бригади тактичної авіації полковника Євгена Булацика в тому, що його пілоти розбомбили нафтосховище. росія вважає, що рано вранці 30 квітня 2022 року два українських Су-24М прорвалися на територію Брянської області і скинули не менше двох авіабомб ФАБ-500 на територію нафтоналивної станції. Після цього вона згоріла. Це перша згадка росією втрат на своїй території в результаті успішної атаки української авіації, — вказав Цаплієнко.
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