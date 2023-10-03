Украинские Су-24М в 2022 году залетели вглубь территории рф и ударили по нефтебазе

Бомбардувальники Повітряних сил Збройних сил України Су-24М торік залетіли на 50 км углиб території країни-агресора росії та завдали удару по нафтосховищу в Брянській області.

.

Про це повідомив 3 жовтня фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Слідком рф звинуватив командира 7-ї бригади тактичної авіації полковника Євгена Булацика в тому, що його пілоти розбомбили нафтосховище. росія вважає, що рано вранці 30 квітня 2022 року два українських Су-24М прорвалися на територію Брянської області і скинули не менше двох авіабомб ФАБ-500 на територію нафтоналивної станції. Після цього вона згоріла. Це перша згадка росією втрат на своїй території в результаті успішної атаки української авіації, — вказав Цаплієнко.