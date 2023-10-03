СБУ разоблачила одну из крупнейших агентурных сетей рф - задержаны 13 человек

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Служба безпеки України викрила 13 місцевих мешканців Миколаївської області, які працювали на ФСБ рф. Вони коригували повітряні атаки ворога та збирали розвідувальні дані про місця базування та переміщення Збройних сил України. Саме за наведенням цих агентів окупанти вдарили по багатоповерхівці у Миколаєві восени 2022 року. Тоді загинули семеро жителів міста, зокрема й дитина.

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Також вони коригували повітряні атаки рф по житловій та соціальній інфраструктурі обласного центру.

Встановлено, що координати українських об'єктів російські інформатори передавали до фсб через «зв'язкового». Ним виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв (більш відомий під псевдонімом «Лохматий»). Цьогоріч у червні СБУ викрила його на розвідувально-підривній діяльності проти України. За вказівкою ФСБ рф він дистанційно створив на території Миколаївщини власну агентуру.

До її складу увійшли 13 місцевих підписників його Телеграм-каналу. Саме через цей інтернет-ресурс фігурант вербував своїх агентів і потім отримував від них розвіддані.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили дев’ятьом затриманим про підозру за ст. 114−2 Кримінального кодексу України. Наразі фігуранти перебувають під вартою.

Ще чотирьох учасників ворожої агентури суд визнав винними у вчинених злочинах і призначив їм від 8 до 15 років тюрми.

Самому Лебедєву додатково інкриміновано за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111.