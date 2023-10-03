The Daily Beast: Агенты россии присутствуют во всех аспектах украинской жизни, начиная с парламента

https://racurs.ua/n187894-the-daily-beast-agenty-rossii-prisutstvuut-vo-vseh-aspektah-ukrainskoy-jizni-nachinaya.html

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Ухвалення законопроекту, який потенційно надає українській владі майже необмежений контроль за інтернетом, за аналогією ФСБ в росії, може мати негативні наслідки для країни. Про це пише американське видання The Daily Beast, звертаючи увагу на те, що попри заяви про боротьбу з кремлівською агентурою, розгалужена мережа російських агентів схоже й досі інтегрована в усі аспекти українського життя від парламенту до ЗМІ.

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Сергій Тарута у коментарі The Daily Beast зазначив, що президент Володимир Зеленський робить недостатньо, щоб позбутися проросійських політичних діячів та чиновників.

Колишній очільник Донецької ОДА побоюється, що нові зусилля законотворців по наданню Державній службі Держспецзв’язку надзвичайних повноважень, передбачених законопроектами на кшталт ЗП № 8087 щодо до доступу до інформаційних систем підприємств і організацій, можуть призвести до ще більш руйнівного впливу росії на нашу державу і її структури. Він впевнений, що сучасна російська розвідка діє зараз більш тонкими методами, але так само небезпечно як і завжди.

Будь-які спроби зосередити всю владу в одній інституції небезпечні, — переконаний Тарута — Концентрація влади в одній парі рук без контролю з боку демократичних інституцій може стати чиїмось зусиллям щодо тоталітарного контролю над інформаційним простором.

Президент однієї із з найстаріших ІТ компаній України «Адамант», віцепрезидент Української спілки Промисловців та Підприємців Іван Пєтухов, пішов ще далі, припускаючи, що новий закон може бути навмисно розроблений для корупції та зловживання російськими агентами, які працюють в Україні.

Я не впевнений, чи є автор законопроєкту агентом, але агентурна мережа велика, я особисто вимагаю розслідування участі в цьому депутатів від проросійських партій, — висловився він у своєму коментарі американському ЗМІ.

Член Ради адвокатів Київської області Олег Чернобай заявив The Daily Beast, що одному державному відомству не можна надавати стільки повноважень.

Якщо цей законопроєкт буде ухвалений, служба отримає доступ до конфіденційних даних клієнтів адвокатів. Цим законопроєктом усі функції буде акумулювати одне відомство — це неправильно, — зауважив він.

Як пише видання, з перших днів битви за Київ українська розвідка ловила російських шпигунів, зокрема й співробітників українських спецслужб, звинувачених у зборі та передачі російським представникам державної таємниці, а також у спробах вплинути на кадрові рішення в органах безпеки України. Гучні справи Шуфрича, Сівковича, Кулінича та інших високопосадовців — це лише верхівка айсберга і початок шляху, який має пройти Україна, перш ніж усі щупальці, які пов’язують владні структури в Києві з Кремлем, будуть обірвані.

Законопроєкт № 8087 виписаний таким чином, що дає Держспецзв’язку з залученням СБУ та Кіберполіції право повного доступу в будь-який момент до будь-якого сервера в Україні та розповсюджуються на всіх суб'єктів без винятку, включаючи Міністерство оборони та Генштаб.

І як писав Цензор.нет, ці перевірки створюють загрозу національній безпеці, тому, що один «кріт» в системі означає доступ рашистів майже до будь-якої інформації.

Створюючи подібні законодавчі ініціативи, варто чітко усвідомлювати наслідки такої законотворчості для країни.