Кличко заявил об угрозе срыва отопительного сезона. Фото: КГГА

https://racurs.ua/n187910-klichko-zayavil-ob-ugroze-sryva-otopitelnogo-sezona-v-kieve.html

Ракурс

Опалювальний сезон у Києві може опинитися під загрозою зриву.

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У четвер, 5 жовтня, Київська міська рада звернеться до Кабінету міністрів України щодо погашення заборгованості держави перед столицею. Якщо не буде компенсована різниця в тарифах на тепло і водопостачання, то варто чекати проблем. Про це 3 жовтня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Київрада в четвер звернеться до уряду щодо погашення заборгованості держави перед столицею (так само як і перед усіма громадами) по компенсації різниці в тарифах на тепло і водопостачання. Інакше опалювальний сезон може опинитися під загрозою зриву. Ситуація насправді дуже серйозна, — зазначив мер.

За словами градоначальника, ця заборгованість, яка обіцяє погасити уряд, існує вже два роки. Станом на 3 жовтня сума сягає 6,8 млрд грн. Кличко відзначив, що уряд обіцяв ці гроші компенсувати й від президента було відповідне доручення. Однак столиця коштів поки не дочекалася.

Міський голова наголосив, що Київ самостійно не в змозі покривати такі борги, а теплопідприємства працюють із шаленими збитками.

Нагадаємо, 25 вересня керівник НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов заявив, що Україна вперше пройде зиму за рахунок газу власного видобутку. Також повідомив, що у 2023 році «Нафтогаз» зробив рекордну кількість нових свердловин продовжить робити це у 2024 році.

Раніше в «Нафтогазі» закликали економно ставитися до використання природного газу та здійснювати своєчасні розрахунки.