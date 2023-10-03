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Ракурс
Мэру Сум сообщили подозрение из-за взятки. Фото: НАБУ

Задержанный на взятке мэр Сум получил подозрение от НАБУ

3 окт 2023, 20:20
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Міський голова Сум Олександр Лисенко отримав підозру від Національного антикорупційного бюро.


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Таку ж підозру отримав і директор Департаменту інфраструктури Сумської міської ради. Їх обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн. Напередодні чиновників затримали під час одержання останнього траншу хабаря — 1,4 млн грн. Про це 3 жовтня повідомили в НАБУ.

Дії державних службовців правоохоронці кваліфікували за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Слідчі встановили, що фігуранти вимагали гроші за прийняття рішення про встановлення тарифу та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства.

Очікується, що незабаром обом підозрюваним оберуть запобіжний захід.

Нагадаємо, 2 жовтня Служба безпеки України затримали міського голову Сум Олександра Лисенка та директора Департаменту житлово-комунальних послуг Сумської міської ради. Чиновники вимагали від компанії, що займається побутовими відходами, хабар у сумі понад 2 млн грн.

Источник: Ракурс


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