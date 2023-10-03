США призвали Украину ужесточить борьбу с коррупцией. Фото:

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США закликали Україну докладати більше зусиль для боротьби з корупцією.

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Це Києву потрібно зробити для того, щоб уникнути блокування невійськової підтримки. Американські посадовці зазначили, що всі форми американської допомоги, окрім військової, можуть опинитися під загрозою, якщо Україна не зробить більше для подолання корупції. Про це 32 жовтня повідомив телеканал CNN із посиланням на неназваних чиновників.

Меседж для українців завжди полягав у тому, що якщо будь-які з цих коштів будуть привласнені, то це поставить під загрозу всю допомогу США країні, — цитує телеканал одного із посадовців.

Також повідомляється, що наприкінці літа Державний департамент направив Україні офіційну дипломатичну ноту, також відому як демарш. Там йшлося про те, що Сполучені Штати очікують, що Україна продовжить здійснювати різні заходи з боротьби з корупцією та забезпечення фінансової прозорості. Це дозволить Києву продовжувати отримувати пряму бюджетну підтримку.

Також Вашингтон наголошував на тому, що українській владі необхідно здійснити критичні реформи в рамках програми Міжнародного валютного фонду. Це, зокрема, стосується реформ, які стосуються боротьби з відмиванням грошей/фінансуванням тероризму

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ініціював зміни до законодавства, згідно з якими під час воєнного стану корупцію можуть прирівняти до державної зради. Однак ЗМІ згодом повідомили, що поки на Банковій відклали ідею з держзрадою за топ-корупцію.

Джерело: CNN