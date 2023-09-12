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На Банковій відтермінували ідею з держзрадою за топ-корупцію - ЗМІ
На Банковій відтермінували ідею з держзрадою за топ-корупцію — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n187165-na-bankoviy-vidterminuvaly-ideu-z-derjzradou-za-top-korupciu-zmi.htmlРакурс
У Зеленського поки відклали ідею з держзрадою за топ-корупцію.
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Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела
За інформацією кількох джерел видання, на рішення не квапитися з цим законопроектом повпливали й західні партнери, які вбачають у цій ініціативі спробу влади втрутитися у роботу НАБУ та антикорупційної вертикалі в цілому.
Були дзвінки з посольств і від партнерів через океан на Банкову. Чітко прозвучало, що прийняття такого закону вони не зрозуміють і це не залишиться без реакції, — розповів поінформований співрозмовник видання.
Нагадаємо, 12 вересня Зеленський повернув у Раду закон про відновлення е-декларування чиновників. Президент пояснив, що підпише тільки такий закон, який негайно робить декларації публічними.
Історія питання
Президент Зеленський ініціює зміни до законодавства, згідно з якими під час воєнного стану корупцію буде прирівняно до державної зради.
Про це він сказав у серпні в інтерв’ю Наталії Мосейчук.
За його словами, вже в найближчий тиждень до Верховної Ради надійдуть відповідні пропозиції.
Але це не розстріли, не сталінізм. Це якщо є докази, то людина повинна бути за ґратами, — зазначив президент.
При цьому на запитання, чи готовий він почати боротьбу з корупцією зі своєї власної команди, Зеленський заявив:
У мене немає «своїх» чи «не своїх». Є чесна людина або нечесна. Якщо є докази, що людина нечесна, я звільняю таких людей".
В Офісі президента хочуть надати право розслідувати корупційні справи повністю контрольованій з Банкової Службі безпеки України (СБУ).
Це дозволить передавати СБУ справи топкорупції НАБУ та зведе до нуля виключну юрисдикцію НАБУ. Йдеться про справи, де збитки державі становлять понад 24 млн грн.
Тобто, всі найбільш масштабні корупційні справи. Стоїть за цим всім, схоже, заступник Єрмака Татаров. Що отримаємо: в руках СБУ і старих, нереформованих судів такі зміни — це прекрасна можливість саджати опонентів, при цьому покриваючи «своїх». Нагадаємо, що справу Татарова від НАБУ забрали саме в СБУ — там же її та поховали. Тепер Офіс президента спробує масштабувати схему. Тому це більше схоже на намагання обдурити суспільство, а не розв’язувати проблему, — йдеться у коментарі ЦПК.
Про наміри змінити законодавство заявив 27 серпня президент Володимир Зеленський. Відповідний законопроект він обіцяє подати до Верховної Ради вже найближчими днями.