На Банковой отсрочили идею с госизменой за топ-коррупцию — СМИ

https://racurs.ua/n187165-na-bankovoy-otsrochili-ideu-s-gosizmenoy-za-top-korrupciu-smi.html

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У Зеленського поки відклали ідею з держзрадою за топ-корупцію.

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Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела

За інформацією кількох джерел видання, на рішення не квапитися з цим законопроектом повпливали й західні партнери, які вбачають у цій ініціативі спробу влади втрутитися у роботу НАБУ та антикорупційної вертикалі в цілому.

Були дзвінки з посольств і від партнерів через океан на Банкову. Чітко прозвучало, що прийняття такого закону вони не зрозуміють і це не залишиться без реакції, — розповів поінформований співрозмовник видання.

Нагадаємо, 12 вересня Зеленський повернув у Раду закон про відновлення е-декларування чиновників. Президент пояснив, що підпише тільки такий закон, який негайно робить декларації публічними.