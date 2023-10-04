Среди десятков погибших в ужасной аварии автобуса в Венеции несколько украинцев

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Серед десятків загиблих у жахливій аварії автобуса у Венеції, яка сталася пізно увечері 3 жовтня, — є декілька українців.

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В Італії туристичний автобус з’їхав з дороги та впав поблизу залізничної станції. У транспорті було 40 людей, з яких 21 загинула, а 15 травмовані.

Щонайменше 21 людина, у тому числі двоє дітей, загинула після того, як автобус злетів з естакади біля італійського міста Венеція та загорівся, пише «BBC — Україна».

Місцева влада повідомила, що серед загиблих є українці. Видання Repubblica і Ansa називають їх кількість — щонайменше п’ять.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив «Бабелю», що в ДТП у Венеції п’ятеро українців загинули, а троє поранені. Наразі дипломати встановлюють зв’язок з родичами постраждалих.

За даними місцевих ЗМІ, в результаті аварії постраждали ще 18 людей. Місцеві ЗМІ повідомляють, що серед важкопоранених є українці — чотирирічна дівчинка та 50-річна жінка.

Особи 14 загиблих поки не встановлені.

Автобус пробив шлагбаум і впав біля залізничних колій у районі Местре, який з'єднується з Венецією мостом.

Згідно з повідомленнями, його найняли для перевезення туристів між Венецією та кемпінгом у сусідньому районі Маргера.

Мер Венеції Луїджі Бруняро заявив, що сталася «велика трагедія».

Апокаліптична сцена, немає слів, — писав він у X.

Інцидент стався приблизно о 19.45 за місцевим часом, коли автобус із туристами повертався до кемпінгу.

За деякими даними, автобус, який працював на метані, впав на лінію електропередач і загорівся.

Метан був фактором загострення, і вогонь швидко поширився, — сказав міністр внутрішніх справ Маттео Піантедосі, попередивши, що кількість загиблих може зрости.

Губернатор регіону Лука Зайя заявив, що серед загиблих і поранених були люди «різних національностей, не тільки італійці».

Причина аварії поки невідома, на місці події продовжують працювати рятувальники.

Прем'єр-міністр Італії Джорджіо Мелоні заявила, що стежить за розвитком подій, і висловила свої співчуття.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що підтримує італійських лідерів у цей «момент глибокого болю».