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Бойцы ССО победили в дуэли с минометными расчетами россиян
Бойцы ССО победили в дуэли с минометными расчетами россиян (ВИДЕО)https://racurs.ua/n187926-boycy-sso-pobedili-v-dueli-s-minometnymi-raschetami-rossiyan-video.htmlРакурс
Бійці Третього полку ССО перемогли в дуелі з мінометними розрахунками військ рф.
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Неподалік одного з населених пунктів Донецької області оператори Сил спеціальних операцій виявили два міномети 120 калібру противника та склад боєприпасів.
За допомогою БПЛА розвідники скорегували вогонь міномета та власними силами знищили всі три цілі.
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