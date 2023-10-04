Сын Кадырова избил в СИЗО человека - полиция рф промолчала

https://racurs.ua/n187938-syn-kadyrova-izbil-v-sizo-cheloveka-policiya-rf-promolchala.html

Ракурс

Поліція міста Грозний відмовилася порушувати кримінальну справу через побиття сином голови Чечні Адамом Кадировим ув’язненого Микити Журавеля у грозненському СІЗО.

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Про це повідомляє близький до Кремля телеграм-канал Baza.

Канал стверджує, що відмова поліції пов’язана з тим, що Адаму Кадирову 15 років, тобто у нього не настав вік кримінальної відповідальності.

Про поліцейську перевірку стало відомо за кілька годин раніше. При цьому канал пише, що перевірка розпочалася ще 18 серпня.

Микиту Журавеля затримали у травні 2023 року у справі про образу почуттів вірян. Слідство вважає, що він нібито за завданням українських спецслужб спалив Коран на тлі Соборної мечеті у Волгограді, після чого передав відеозапис своїх дій співробітнику СБУ.

Журавеля заарештували 22 травня, а за п’ять днів його доправили до СІЗО у Грозному. У середині серпня Журавель повідомив, що у СІЗО його побив 15-річний син голови Чечні Адам Кадиров.

У другій половині вересня Рамзан Кадиров опублікував відео, на якому його син лупцює Журавеля. У коментарі до ролика голова Чечні сказав, що пишається вчинком Адама. Через декілька днів Кадиров був на прийомі у путіна. Російські чиновники та силовики не прокоментували відео.