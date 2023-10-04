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Ракурс
Министр Клименко рассказал, какое наказание ожидает тех, кто бежал от войны за границу

Министр Клименко рассказал, какое наказание ожидает тех, кто бежал от войны за границу

4 окт 2023, 15:29
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Очільник МВС Ігор Клименко розповів, яке покарання очікує тих, хто втік від війни за кордон.


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На думку міністра, щодо покарання для тих військовозобов’язаних, які виїхав незаконно з України під час війни, треба керуватися правилом «золотої середини». Водночас держава має виробити загальний підхід до цієї проблеми, розповів міністр у розмові з УП.

Клименко не виключив, що як покарання, можливо, використають адміністративний штраф після повернення до України.

Звичайно, якщо вони проїхали за підробленими документами — це вже кримінальна відповідальність, — підкреслив голова МВС.

Він також додав, що в цьому питанні є як юридична сторона, так і моральна.

«Ракурс» писав, що у МВС пояснили необхідність комендантської години в тилу.

Источник: Ракурс


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