Міністр Клименко розповів, яке покарання очікує тих, хто втік від війни за кордон

https://racurs.ua/ua/n187941-ministr-klymenko-rozpoviv-yake-pokarannya-ochikuie-tyh-hto-vtik-vid-viyny-za-kordon.html

Ракурс

Очільник МВС Ігор Клименко розповів, яке покарання очікує тих, хто втік від війни за кордон.

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На думку міністра, щодо покарання для тих військовозобов’язаних, які виїхав незаконно з України під час війни, треба керуватися правилом «золотої середини». Водночас держава має виробити загальний підхід до цієї проблеми, розповів міністр у розмові з УП.

Клименко не виключив, що як покарання, можливо, використають адміністративний штраф після повернення до України.

Звичайно, якщо вони проїхали за підробленими документами — це вже кримінальна відповідальність, — підкреслив голова МВС.

Він також додав, що в цьому питанні є як юридична сторона, так і моральна.

«Ракурс» писав, що у МВС пояснили необхідність комендантської години в тилу.