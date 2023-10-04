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Последствия российских обстрелов, фото: Сергей Лысак
Рашисты дронами и артиллерией обстреляли Никополь, ранена женщина (ФОТО)https://racurs.ua/n187950-rashisty-dronami-i-artilleriey-obstrelyali-nikopol-ranena-jenschina-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 4 жовтня, знову тероризували Нікополь на Дніпропетровщині — рашисти цілили по місту артилерією та дроном-камікадзе.
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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зранку та вдень — обстріли. А між цим — удар ворожим безпілотником, — зазначив він. — Осколкове поранення отримала 75-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості.
Також російські обстріли завдали таких руйнувань:
- у місті понівечені 10 приватних будинків та декілька господарських споруд;
- ще одна господарська споруда зруйнована;
- пошкоджено об'єкт інфраструктури, авто та лінії електропередач.
В інших районах області обійшлося без атак, — додав Лисак.
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