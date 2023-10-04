Наслідки російських обстрілів, фото: Сергій Лисак

https://racurs.ua/ua/n187950-rashysty-dronamy-ta-artyleriieu-obstrilyaly-nikopol-poraneno-jinku-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 4 жовтня, знову тероризували Нікополь на Дніпропетровщині — рашисти цілили по місту артилерією та дроном-камікадзе.

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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зранку та вдень — обстріли. А між цим — удар ворожим безпілотником, — зазначив він. — Осколкове поранення отримала 75-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості.

Також російські обстріли завдали таких руйнувань:

у місті понівечені 10 приватних будинків та декілька господарських споруд;

ще одна господарська споруда зруйнована;

пошкоджено об'єкт інфраструктури, авто та лінії електропередач.