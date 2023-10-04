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Ракурс
Наслідки російських обстрілів, фото: Сергій Лисак

Рашисти дронами та артилерією обстріляли Нікополь, поранено жінку (ФОТО)

4 жов 2023, 19:57
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Російські загарбники сьогодні, 4 жовтня, знову тероризували Нікополь на Дніпропетровщині — рашисти цілили по місту артилерією та дроном-камікадзе.


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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зранку та вдень — обстріли. А між цим — удар ворожим безпілотником, — зазначив він. — Осколкове поранення отримала 75-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості.

Також російські обстріли завдали таких руйнувань:

  • у місті понівечені 10 приватних будинків та декілька господарських споруд;
  • ще одна господарська споруда зруйнована;
  • пошкоджено об'єкт інфраструктури, авто та лінії електропередач.

В інших районах області обійшлося без атак, — додав Лисак.

Наслідки російських обстрілів, фото: Сергій Лисак

Джерело: Ракурс


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