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Наслідки російських обстрілів, фото: Сергій Лисак
Рашисти дронами та артилерією обстріляли Нікополь, поранено жінку (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n187950-rashysty-dronamy-ta-artyleriieu-obstrilyaly-nikopol-poraneno-jinku-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 4 жовтня, знову тероризували Нікополь на Дніпропетровщині — рашисти цілили по місту артилерією та дроном-камікадзе.
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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зранку та вдень — обстріли. А між цим — удар ворожим безпілотником, — зазначив він. — Осколкове поранення отримала 75-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості.
Також російські обстріли завдали таких руйнувань:
- у місті понівечені 10 приватних будинків та декілька господарських споруд;
- ще одна господарська споруда зруйнована;
- пошкоджено об'єкт інфраструктури, авто та лінії електропередач.
В інших районах області обійшлося без атак, — додав Лисак.
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