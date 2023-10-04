Здание исправительной колонии в Оленовке, в которой удерживали пленных военных, после взрыва, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n187952-terakt-v-olenovke-v-oon-oprovergli-rossiyskiy-feyk-o-rakete-himars.html

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Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зібрало інформацію щодо вибухів у ніч з 28 на 29 липня 2022 року у Волноваській виправній колонії № 120 біля Оленівки, де рашисти утримували полонених українських військових.

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В результаті в ООН спростували російський фейк про те, що руйнування, яких тоді зазнала колонія, нібито були спричинені влучанням ракети HIMARS. Про це сьогодні. 4 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець з посиланням на дані, наведені у свіжому звіті ООН про права людини в Україні.

Зазначається, що хоча російські пропагандисти вже об 11-й годині 29 липня 2022 року знімали відео із начебто виявленими фрагментами боєприпасів HIMARS, УВКПЛ у звіті вказує, що «ступінь пошкоджень стін, стелі, даху та вікон казарми, стан двоярусних ліжок усередині, розміри залишкового кратера та радіус ураження не характерні для ураження боєприпасами HIMARS».

До того ж «навіть одна ракета HIMARS, ймовірно, спричинила б пошкодження та руйнування казарм і прилеглої території значно більшого та серйознішого масштабу. Крім того, свідки розповіли УВКПЛ, що чули численні вибухи», — цитує Лубінець фрагмент звіту.

Також УВКПЛ вдалося встановити напрямок, котрим рухався снаряд, який спричинив руйнування.

У звіті, серед нових деталей, вказано, що «відеозаписи та фотознімки зруйнованих казарм показали точку удару всередині західної стіни та дві можливі точки проникнення через дах. Хоча точний тип зброї та місце її походження визначити не вдалося, картина структурних пошкоджень виглядає узгодженою з наведеним боєприпасом, який рухався траєкторією зі сходу на захід», — зазначив Лубінець.

Український омбудсмен наголошує, що УВКПЛ також додало те, що він «постійно повідомляє на всіх зустрічах, що стосуються теракту в Оленівці» — держава, яка тримає в полоні, несе відповідальність за безпеку військовополонених і у разі їх смерті чи поранення зобов’язана провести негайне офіційне розслідування, яке встановлює індивідуальну кримінальну відповідальність за смерть або поранення військовополонених.

Проте офіс УВКПЛ не отримав інформації про те, що рф виконала ці зобов’язання щодо розслідування та судового переслідування.