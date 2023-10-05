Курская область осталась без света из-за атаки БПЛА. Фото:

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Ракурс

Вибухи прогриміли вранці 5 жовтня у Курській області російської федерації.

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Російська влада заявила про атаку безпілотників на об'єкти інфраструктури в Суджанському, Кореневському, Глушківському районах. Вони знаходяться поруч з українським кордоном. Прогриміла низка вибухів після яких сталися масштабні відключення електроенергії — у районах зникло світло. Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

За його словами, аварійні бригади вже розпочали відновлення електропостачання.

Російські телеграм-канали пишуть, що внаслідок вибухів на електропідстанції в Курській області 67 населених пунктів залишились без світла.

Нагадаємо, у ніч проти 4 жовтня поблизу Бєлгорода українські дрони уразили комплекс російської ППО С-400 «Тріумф», який коштує 1,2 млрд дол. У районі розташування «Тріумфа» та його РЛС прогриміли близько 20 вибухів, а в сусідніх населених пунктах зникло світло.