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Ракурс
Дрони уразили комплекс ППО С-400 "Тріумф" росіян біля Бєлгорода

Дрони уразили комплекс ППО С-400 «Тріумф» росіян біля Бєлгорода

4 жов 2023, 12:54
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У ніч проти 4 жовтня поблизу Бєлгорода дрони уразили ППО С-400 «Тріумф». Вартість комплексу — 1,2 млрд дол. Про це повідомили джерела кількох українських медіа в СБУ.


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На відео, що виклали росіяни у свої соцмережі, чути близько 20 вибухів в місці розташування «Тріумфа» та його РЛС. У цей час в сусідніх населених пунктах зникло світло.

Це вже другий такий комплекс, який знищила СБУ за останній місяць, повідомили джерела «Ліга», «24 каналу» та РБК-«Україна» в СБУ.

Перший було уражено в Євпаторії 14 вересня.

Джерело: Ракурс


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