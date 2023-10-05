Враг попытался восстановить утраченные позиции, но получил по зубам. Фото:

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Контрнаступ ЗСУ триває на низці напрямків, але російські вороги також проводять штурмові дії.

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Зокрема, ворог намагався відновити втрачене положення в районах населених пунктів Григорівка, Кліщіївка та Андріївка на Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Так, росіяни здійснили понад 15 невдалих атак в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. Всі атаки ворога успіху не зазнали. Водночас українські військові штурмують позиції загарбників південніше Бахмуту, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 5 жовтня.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі північніше Зибиного Харківської області. Гаряче було й на Лиманському напрямку, де українські Збройні сили відбили сім атак ворога в районах східніше Макіївки Луганської області та північно-західніше Діброви Донецької області.

Також відбито напад ворожих підрозділів в районах Золотої Ниви та Рівнопіля Донецької області й Новодарівки, Вербового та Роботиного Запорізької області.

Водночас ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. А на Херсонському напрямку триває контрбатарейна боротьба, знищуються ворожі склади.

У середу, 4 жовтня, авіація Повітряних сил завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А ракетні війська атакували пункт управління рф, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів та склад боєприпасів противника.

Нагадаємо, українські захисники продовжують наступати біля села Роботине Запорізької області. Вчора на цьому напрямку ЗСУ просунулися від 100 до 600 метрів.