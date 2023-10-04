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Українській військові просунулися на Запоріжжі, фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ просунулися біля Роботиного на 600 метрів — Сили оборони

4 жов 2023, 16:51
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Українські захисники продовжують наступати біля села Роботине Запорізької області.


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Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, повідомляє сьогодні, 4 жовтня, агентство «РБК-Україна».

Ми мали частковий успіх на захід від Роботиного. Там наші воїни завдають окупантам втрат у живій силі і техніці. Продовжують закріплюватися на займаних рубежах. На визначених напрямках ми просунулися від 100 до 600 метрів, — зазначив він.

Також, за словами речника, українські військові продовжують тиснути на ворога на Мелітопольському напрямку. Там за останні три дні захисникам України вдалося взяти в полон 25 окупантів.

Але ворог не здається і намагається відновити втрачене положення. Зокрема, на захід від Вербового і на південний схід від Малої Токмачки. На штурм ворог кидає вже й еліту — десантні війська. Але зазнає втрат, — зазначив Шпутун.

Джерело: «РБК-Україна»


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