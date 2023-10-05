США и ЕС хотят передать Украине 300 млрд. дол. активов рф. Фото:

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США та Євролоюз шукають юридичні підстави, щоб передати Україні 300 млрд дол. російських активів

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У Вашингтоні вважають, що один із способів відплати країни-агресора за розв’язану війну проти України — це використання заморожених російських активів. Більша частина російських грошей зараз знаходиться, в ЄС, а не в США. Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, повідомляється на сайті Держдепу.

Тож ми розглядаємо, які правові повноваження ми можемо мати, щоб фактично використовувати ці активи для України. Моє бачення полягає в тому, що ти зламав це — ти заплатив за це. І тому росіяни, зламавши це, повинні за це заплатити, — зазначив він.

Держсекретар США також наголосив, що 50 країн залучено в активній підтримці України.

На це вже відреагував керівник Офісу президента України Андій Єрмак. Він наголосив, що це є дуже хорошим сигналом.

Це дуже позитивний сигнал. Той, хто вбиває, руйнує, порушує норми міжнародного права та Статуту ООН має втрачати, — написав він у соцмережах.

Нагадаємо, 3 жовтня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів з партнерами по НАТО та G7 нараду щодо підтримки України після того, як Конгрес США ухвалив тимчасовий законопроект про державні витрати, який, зокрема, не включав допомогу Україні. Байден закликав продовжувати надавати допомогу українському народу закликав країни ЄС та НАТО допомагати українському народу.