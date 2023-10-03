Байден із союзниками скоординували підтримку України. Фото:

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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів з партнерами по НАТО та G7 нараду щодо підтримки України.

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Сьогодні, 3 жовтня, американський лідер із союзниками скоординували постійну підтримку українського народу. Нарада відбулася за кілька днів після того, як Конгрес США ухвалив тимчасовий законопроект про державні витрати, який, зокрема, не включав допомогу Україні. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на заяву Білого дому.

В адміністрації Байдена зазначили, що в розмові взяли участь прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської Ради Шарль Мішель, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, генсек НАТО Єнс Столтенберг, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоганніс, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та глава МЗС Франції Катрін Колонна.

Канцелярія президента Польщі повідомила в Twitter, що телефонна конференція тривала годину й основною темою була Україна. За словами Анджея Дуди, Байден закликав продовжувати надавати допомогу українському народу.

Також американський лідер підкреслив розумну поведінку перед обличчям провокацій, з якими ми стикаємося з боку білорусі та режиму олександра лукашенка. Наголосив, що в таких ситуаціях Польща можемо бути впевнені в підтримці НАТО.

Нагадаємо, 2 жовтня у Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки оголосять ще один пакет допомоги для України, щоб засвідчити постійну підтримку «хороброго українського народу».

Джерело: CNN