путін помиляється, коли вважає, що протримається довше, ніж ми, то він помиляється - Білий дім анонсував новий пакет допомоги Україні

https://racurs.ua/ua/n187877-putin-pomylyaietsya-koly-vvajaie-scho-protrymaietsya-dovshe-nij-my.html

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США оголосять ще один пакет допомоги для України, щоб засвідчити постійну підтримку «хороброго народу України».

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Речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр повідомила 2 жовтня «послання путіну».

Президент США створив коаліцію з понад 50 країн. Він надав допомогу для підтримки України. Це те, що зробив президент. І ми зібрали понад 140 країн, щоб засудити вторгнення росії в Україну. Це те, що вдалося зробити президенту. За Україною стоїть сильна, дуже сильна міжнародна коаліція. І якщо путін думає, що зможе протриматись довше, ніж ми, то він помиляється. Він помиляється. І тому скоро ми оголосимо про ще один пакет допомоги для України, щоб засвідчити нашу постійну підтримку хороброго народу України. Це наше повідомлення, — цитує слова речниці адімністрації США «Голос Америки».

Ще один пакет допомоги для України засвідчить постійну підтримку «хороброго народу України».

Сьогодні видання Politico повідомило, що у США підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, де корупція розглядається як реальна загроза. Стратегія зокрема передбачає реформи задля боротьби з корупцією, деолігархізацію, перехід війська на стандарти НАТО та поглиблене вивчення англійської мови.

Один з американських чиновників, знайомий з перебігом дискусій, підтвердив виданню, що адміністрація Байдена обговорює з українськими лідерами можливість обумовлювати майбутню економічну допомогу «реформами, спрямованими на боротьбу з корупцією і на те, щоб зробити Україну більш привабливим місцем для приватних інвестицій».

За словами чиновника, такі умови не розглядаються для військової допомоги.

Одним із найочікуваніших кроків, перелічених у конфіденційній версії, є те, що Міноборони України «створить професійний молодший офіцерський і сержантський корпус зі стандартною доктриною і принципами НАТО».

Стратегія США також спрямована на те, щоб Україна не лише зберегла свою орієнтацію на Захід, але й розвинула особливі зв’язки з Америкою.

Один зі способів, яким, на думку Вашингтона, це станеться, — це англійська мова. У стратегії зазначено, що США пропонують технічну та іншу допомогу Міністерству освіти України для покращення викладання англійської мови, а також вважають, що викладання англійської може допомогти реінтегрувати українців, звільнених від російської окупації.