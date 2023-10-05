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Ракурс
Владимир Зеленский прибыл в Испанию на саммит Европейского политического сообщества. Фото: ОПУ

Зеленский прибыл в Испанию на саммит Европейского политического сообщества

5 окт 2023, 11:50
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Президент України Володимир Зеленський 5 жовтня здійснив робочий візит до Іспанії.


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У Гранаді він візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти. Запланована робота в спільних форматах та важливі двосторонні зустрічі. Глава держави обіцяє домовленості про посилення української протиповітряної оборони. Про це він написав у Telegram.

Ключове для нас, особливо перед зимою, — посилення ППО, і вже є основа для нових домовленостей із партнерами. Готуємося їх підтвердити та реалізувати, — йдеться у повідомленні.

За словами президента, будуть підняті питання з посилення наявної в Європі архітектури безпеки. Також увагу приділять Чорноморському регіону та спільній роботі заради глобальної продовольчої безпеки й захисту свободи мореплавства.

Цей день має бути плідним для України та всієї Європи, — висловив упевненість Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна розраховує на позитивну оцінку від Єврокомісії в межах пакета розширення та ухвалення рішення Європейською радою про започаткування до кінця поточного року переговорів про вступ до ЄС.

Источник: Ракурс


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