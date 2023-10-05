Володимир Зеленський прибув до Іспанії на саміт Європейської політичної спільноти. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n187964-zelenskyy-prybuv-do-ispaniyi-na-samit-ievropeyskoyi-politychnoyi-spilnoty.html

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Президент України Володимир Зеленський 5 жовтня здійснив робочий візит до Іспанії.

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У Гранаді він візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти. Запланована робота в спільних форматах та важливі двосторонні зустрічі. Глава держави обіцяє домовленості про посилення української протиповітряної оборони. Про це він написав у Telegram.

Ключове для нас, особливо перед зимою, — посилення ППО, і вже є основа для нових домовленостей із партнерами. Готуємося їх підтвердити та реалізувати, — йдеться у повідомленні.

За словами президента, будуть підняті питання з посилення наявної в Європі архітектури безпеки. Також увагу приділять Чорноморському регіону та спільній роботі заради глобальної продовольчої безпеки й захисту свободи мореплавства.

Цей день має бути плідним для України та всієї Європи, — висловив упевненість Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна розраховує на позитивну оцінку від Єврокомісії в межах пакета розширення та ухвалення рішення Європейською радою про започаткування до кінця поточного року переговорів про вступ до ЄС.