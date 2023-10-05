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Ракурс
Украинские партизаны показали окопы россиян в Крыму

Украинские партизаны показали окопы россиян в Крыму (ВИДЕО)

5 окт 2023, 17:40
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Українські партизани пробралися на оборонні рубежі біля тимчасово окупованої Феодосії. Ці укріплення будує загарбницька армія росії в очікуванні контрнаступу Збройних сил України. Вони знайшли секретні позиції та вогневі точки.


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Про це повідомляє Телеграм-канал «Атеш».

Агенти проникли на фортифікаційні споруди рашистів, розташовані в безпосередній близькості від селища Приморське, неподалік Феодосії, — йдеться у повідомленні.

За словами партизанів, росіяни активно проводять роботи з копання окопів та розміщення так званих «зубів дракона».

Також було виявлено та зафіксовано секретні позиції та вогневі точки, які будуть використовуватися окупантами під час звільнення Криму, — додають вони.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії.

Источник: Ракурс


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