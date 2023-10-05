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Украинские партизаны показали окопы россиян в Крыму
Украинские партизаны показали окопы россиян в Крыму (ВИДЕО)https://racurs.ua/n187967-ukrainskie-partizany-pokazali-okopy-rossiyan-v-krymu-video.htmlРакурс
Українські партизани пробралися на оборонні рубежі біля тимчасово окупованої Феодосії. Ці укріплення будує загарбницька армія росії в очікуванні контрнаступу Збройних сил України. Вони знайшли секретні позиції та вогневі точки.
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Про це повідомляє Телеграм-канал «Атеш».
Агенти проникли на фортифікаційні споруди рашистів, розташовані в безпосередній близькості від селища Приморське, неподалік Феодосії, — йдеться у повідомленні.
За словами партизанів, росіяни активно проводять роботи з копання окопів та розміщення так званих «зубів дракона».
Також було виявлено та зафіксовано секретні позиції та вогневі точки, які будуть використовуватися окупантами під час звільнення Криму, — додають вони.
Нагадаємо, нещодавно російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії.
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