Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Українські партизани показали окопи росіян у Криму

Українські партизани показали окопи росіян у Криму (ВІДЕО)

5 жов 2023, 17:40
999

Українські партизани пробралися на оборонні рубежі біля тимчасово окупованої Феодосії. Ці укріплення будує загарбницька армія росії в очікуванні контрнаступу Збройних сил України. Вони знайшли секретні позиції та вогневі точки.


.

Про це повідомляє Телеграм-канал «Атеш».

Агенти проникли на фортифікаційні споруди рашистів, розташовані в безпосередній близькості від селища Приморське, неподалік Феодосії, — йдеться у повідомленні.

За словами партизанів, росіяни активно проводять роботи з копання окопів та розміщення так званих «зубів дракона».

Також було виявлено та зафіксовано секретні позиції та вогневі точки, які будуть використовуватися окупантами під час звільнення Криму, — додають вони.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів