Активисты украсили города Крыма желто-голубыми символами

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Активісти прикрасили міста тимчасово окупованого Криму жовто-блакитними символами. Згодом представники загарбницької армії росії їх замалювали, проте це не зупинило українців — вони відновили проукраїнські графіті.

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Вони замалювали, ми ще намалювали. Крим — це Україна! — йдеться у Телеграм-повідомленні руху опору «Жовта Стрічка».

Там зазначили, що окупанти намагаються «створити картинку відсутності спротиву місцевого населення, що відправляють цілі групи людей у пошуках графіті та стрічок».

Сімферополь, Севастополь, Ялта та Алушта продовжують чинити спротив рашистам. Кількість активістів у Криму продовжує зростати. За останній тиждень до руху «Жовта стрічка» долучилося понад 30 осіб, — йдеться у повідомленні.

Представники руху також наголосили, що місцеві мешканці Криму не підтримують російських окупантів й чекають Збройні сили України.