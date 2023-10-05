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Активісти прикрасили міста Криму жовто-блакитними символами
Активісти прикрасили міста Криму жовто-блакитними символами (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n187970-aktyvisty-prykrasyly-mista-krymu-jovto-blakytnymy-symvolamy-foto.htmlРакурс
Активісти прикрасили міста тимчасово окупованого Криму жовто-блакитними символами. Згодом представники загарбницької армії росії їх замалювали, проте це не зупинило українців — вони відновили проукраїнські графіті.
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Вони замалювали, ми ще намалювали. Крим — це Україна! — йдеться у Телеграм-повідомленні руху опору «Жовта Стрічка».
Там зазначили, що окупанти намагаються «створити картинку відсутності спротиву місцевого населення, що відправляють цілі групи людей у пошуках графіті та стрічок».
Сімферополь, Севастополь, Ялта та Алушта продовжують чинити спротив рашистам. Кількість активістів у Криму продовжує зростати. За останній тиждень до руху «Жовта стрічка» долучилося понад 30 осіб, — йдеться у повідомленні.
Представники руху також наголосили, що місцеві мешканці Криму не підтримують російських окупантів й чекають Збройні сили України.
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