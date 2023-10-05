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Воины из HIMARS испепелили САУ "Пион" россиян
Воины из HIMARS испепелили САУ «Пион» россиян (ВИДЕО)https://racurs.ua/n187971-voiny-iz-himars-ispepelili-sau-pion-rossiyan-video.htmlРакурс
Воїни підрозділу аеророзвідки бригади Гвардії Наступу «Спартан» встановили місцеположення самохідної артилерійської установки 2С7 «Піон» окупаційної армії росії на Південному напрямку.
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Про це 5 жовтня повідомила у Телеграм Гвардія Наступу.
Внаслідок коригування і наданих цілевказівок, Сили оборони України знищили самохідну артилерійську установку противника за допомогою HIMARS, — йдеться у повідомленні.
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