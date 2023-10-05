Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Воины из HIMARS испепелили САУ "Пион" россиян

Воины из HIMARS испепелили САУ «Пион» россиян (ВИДЕО)

5 окт 2023, 17:20
999

Воїни підрозділу аеророзвідки бригади Гвардії Наступу «Спартан» встановили місцеположення самохідної артилерійської установки 2С7 «Піон» окупаційної армії росії на Південному напрямку.


.

Про це 5 жовтня повідомила у Телеграм Гвардія Наступу.

Внаслідок коригування і наданих цілевказівок, Сили оборони України знищили самохідну артилерійську установку противника за допомогою HIMARS, — йдеться у повідомленні.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров