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МВД: Во время удара в кафе проходили поминки, из-под завалов достали 49 тел
МВД: Во время удара в кафе проходили поминки, из-под завалов достали 49 телhttps://racurs.ua/n187977-mvd-vo-vremya-udara-v-kafe-prohodili-pominki-iz-pod-zavalov-dostali-49-tel.htmlРакурс
Ракетний удар окупаційної армії росії по селу Гроза на Харківщині забрав життя 49 осіб. Під руїнами зруйнованих вщент магазину і кафе ще можуть бути люди, рятувальники продовжують розбирати завали.
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29 тіл із 49-ти загиблих ідентифіковано. Мобільна криміналістична лабораторія працює на місці трагедії. Пошуково-рятувальна операція триває.
Голова МВС Ігор Клименко заявив, що в селі Гроза в момент ракетної атаки у знищеному кафе проходили поминки за померлим односельцем. З-під завалів дістали 57 людей, з яких 49 загиблі, а семеро — поранені. Рятувальники вважають, що всього на місці влучання було трохи більше 60 людей.
На місці також працює СБУ, яка перевіряє місцевих жителів. За словами Клименка, ракетний удар був дуже точним. Є ймовірність, того що її навів місцевий. Село Гроза дуже маленьке, його населення трохи більше 300 людей.
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