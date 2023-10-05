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Ракурс
МВД: Во время удара в кафе проходили поминки, из-под завалов достали 49 тел

МВД: Во время удара в кафе проходили поминки, из-под завалов достали 49 тел

5 окт 2023, 16:58
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Ракетний удар окупаційної армії росії по селу Гроза на Харківщині забрав життя 49 осіб. Під руїнами зруйнованих вщент магазину і кафе ще можуть бути люди, рятувальники продовжують розбирати завали.


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29 тіл із 49-ти загиблих ідентифіковано. Мобільна криміналістична лабораторія працює на місці трагедії. Пошуково-рятувальна операція триває.

Голова МВС Ігор Клименко заявив, що в селі Гроза в момент ракетної атаки у знищеному кафе проходили поминки за померлим односельцем. З-під завалів дістали 57 людей, з яких 49 загиблі, а семеро — поранені. Рятувальники вважають, що всього на місці влучання було трохи більше 60 людей.

На місці також працює СБУ, яка перевіряє місцевих жителів. За словами Клименка, ракетний удар був дуже точним. Є ймовірність, того що її навів місцевий. Село Гроза дуже маленьке, його населення трохи більше 300 людей.

Источник: Ракурс


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