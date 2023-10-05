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Ракурс
Громкие взрывы прогремели вечером в Курске

Громкие взрывы прогремели вечером в Курске (ВИДЕО)

5 окт 2023, 21:25
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У російському місті Курськ ввечері 5 жовтня пролунало кілька гучних вибухів. Російська влада через пропагандистські ЗМІ стверджує, що у регіоні нібито працює ППО.


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Про це повідомили місцеві Tелеграм-канали і губернатор Курської області рф Роман Старовойт.

Це було гучно!, — йдеться у повідомленні.

Старовойт наполягає на роботі ППО в регіоні.

Більше жодної додаткової інформації з приводу вибухів не повідомляють.

Нагадаємо, останніми днями у Курській області росії почали частіше лунати вибухи й частково зникати світло. Один з невідомих безпілотників «скинув два вибухові пристрої на підстанцію і один із трансформаторів спалахнув».

Источник: Ракурс


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