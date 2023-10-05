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Громкие взрывы прогремели вечером в Курске
Громкие взрывы прогремели вечером в Курске (ВИДЕО)https://racurs.ua/n187988-gromkie-vzryvy-progremeli-vecherom-v-kurske-video.htmlРакурс
У російському місті Курськ ввечері 5 жовтня пролунало кілька гучних вибухів. Російська влада через пропагандистські ЗМІ стверджує, що у регіоні нібито працює ППО.
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Про це повідомили місцеві Tелеграм-канали і губернатор Курської області рф Роман Старовойт.
Це було гучно!, — йдеться у повідомленні.
Старовойт наполягає на роботі ППО в регіоні.
Більше жодної додаткової інформації з приводу вибухів не повідомляють.
Нагадаємо, останніми днями у Курській області росії почали частіше лунати вибухи й частково зникати світло. Один з невідомих безпілотників «скинув два вибухові пристрої на підстанцію і один із трансформаторів спалахнув».
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