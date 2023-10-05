Польша осудила удар по Харьковщине: россию нужно как можно быстрее остановить

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Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау після ракетного удару окупаційної армії росії по селу Гроза на Харківщині, внаслідок чого загинула 51 людина, закликав зупинити росію.

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росію треба якнайшвидше зупинити та притягнути до відповідальності за всі свої варварські дії. Віддаю шану загиблим і співчуваю їхнім родинам, — зазначив Рау.

У четвер російські воєнні злочинці обстріляли кафе та магазин, де проходили поминки за загиблим військовослужбовцем родом з села Гроза. За попередніми даними, по місцю вдарили ракетою «Іскандер».

Держслужба України з надзвичайних ситуацій повідомила про загибель 51 людина (вдалося опізнати 35), зокрема одної дитини. Це найсмертоносніша атака рф на Харківщині з початку повномасштабного вторгнення.

Очільник МВС Ігор Клименко в ефірі телемарафону повідомив, що в кафе-магазині відбувалися поминки, на які зібралася ледь не третина села.

Генсекретар ООН Антоніу Ґуттеріш рішуче засудив атаку на село Куп’янського району.

Напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом і мають бути негайно припинені. Генеральний секретар висловлює глибокі співчуття сім’ям загиблих і бажає якнайшвидшого одужання пораненим, — цитує Ґуттеріша прес-служба генсека ООН.