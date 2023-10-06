МВД показало последствия удара по многоэтажке Харькова

https://racurs.ua/n187995-mvd-pokazalo-posledstviya-udara-po-mnogoetajke-harkova-foto-video.html

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Міністерство внутрішніх справ показало наслідки ранкового ракетного удару воєнних злочинців окупаційної армії росії по Харкову. Пошкоджені дві багатоповерхівки, зруйнований триповерховий житловий будинок.

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Під руїнами виявили тіло 10-річного хлопчика. Ще 16 осіб дістали травми. Двох людей врятували з-під завалів працівники Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок удару виникла пожежу площею 50 кв. м. Рятувальники ліквідували вогонь. По Харкову ударили ракетами типу «Іскандер», — вказала поліція.

Дитину під завалами житлового будинку знайшли. На жаль — мертвою. Співчуття батькам і рідним, — раніше повідомив мер Харкова Терехов.

Зараз рятувальники продовжують огляд території. За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали 16 людей.

Нині через ракетну небезпеку повітряна тривога оголошена у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях. Перебувайте в укриттях!