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МВД показало последствия удара по многоэтажке Харькова

МВД показало последствия удара по многоэтажке Харькова (ФОТО, ВИДЕО)

6 окт 2023, 09:19
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Міністерство внутрішніх справ показало наслідки ранкового ракетного удару воєнних злочинців окупаційної армії росії по Харкову. Пошкоджені дві багатоповерхівки, зруйнований триповерховий житловий будинок.


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Під руїнами виявили тіло 10-річного хлопчика. Ще 16 осіб дістали травми. Двох людей врятували з-під завалів працівники Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок удару виникла пожежу площею 50 кв. м. Рятувальники ліквідували вогонь. По Харкову ударили ракетами типу «Іскандер», — вказала поліція.

Дитину під завалами житлового будинку знайшли. На жаль — мертвою. Співчуття батькам і рідним, — раніше повідомив мер Харкова Терехов.

Зараз рятувальники продовжують огляд території. За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали 16 людей.

Нині через ракетну небезпеку повітряна тривога оголошена у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях. Перебувайте в укриттях!

Источник: Ракурс


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